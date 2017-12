Råd og veiledning byttes ut med anmeldelse og bøter

Nyheter

Fylkesvegen mellom Skaun ungdomsskole og Børsa skole er stengt. I den forbindelse er det skiltet omkjøring blant annet via Brubakken. Denne vegen er nå énvegskjørt.

Beboere som bor i området dit trafikken nå loses, observerer en del uønsket kjøring. Politiet har vært på stedet et par ganger, og sist tirsdag ble hele 12 sjåfører stanset for å ha kjørt mot skilting for innkjøring forbudt.

Den gangen ble det ikke opprettet saker, men kun gitt råd og veiledning til de som brøt trafikkreglene.

- Det finnes ikke en god løsning på veiutfordringa i Børsa. Men den kommunen har valgt, er den minst dårlige, sier Arnt JOhansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Politiet advarer nå om at de fortsatt vil følge med i dette området. De ber bilister respektere skilting og at det kjøres aktsomt.

- Vi prøve å vise at vi følger med. Og hvis atferden medfører farlige situasjoner, blir det anmeldelser og bøtelegging framover, sier han.