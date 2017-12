Får lærernormen konsekvenser i Orkdal?

Nyheter

Kjell Rønningsbakk er SVs representant i kommunestyret i Orkdal. I forbindelse med budsjettarbeidet har han stilt spørsmål om hvilke konsekvenser stortingsvedtaket vil få i Orkdal.

Rønningsbakk forventer en redegjørelse allerede i oppvekst- og omsorgsutvalget førstkommende onsdag.

Både SV og KrF har programfestet lærernormen, etter forslag fra Utdanningsforbundet, og til manges overraskelse fikk KrF gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene med regjeringen. Men det er ingen hemmelighet at dette var en diger kamel å svelge for regjeringspartiene.

Her er spørsmålene Rønningsbakk har sendt til kommunen:

«I statsbudsjettet for 2018 er det fastsatt en lærernorm på maks 16 elever i hver klasse på klassetrinnene 1 til 4 og maks 21 elever på klassetrinnene 5 til og med 7. Lærernormen trer i kraft fra høsten 2018. Fra høsten 2019 senkes maks antall elever til henholdsvis 15 og 20 elever.

I forbindelse med kommunebudsjettet for 2018 ber jeg om å få klargjort hvor mange klasser på de aktuelle trinnene i Orkdal som vil bli delt når de nye makstallene for antall elever i hver klasse trer i kraft i august 2018.

Videre: Hvor mange ekstra lærere trenger skolene i Orkdal når den nye lærernormen innføres i andre halvår 2018?

I statsbudsjettet er det satt av 200 millioner kroner til denne økte satsingen på lærere.

Hvor mye midler vil Orkda bli tildelt av disse 200 millionene i 2018?

Hvilke budsjettmessige konsekvenser får flere lærere i Orkdal-skolene for kommunens budsjett for 2018?

Hvor mye vil kommunene trenge til lærerlønninger for å oppfylle normen?

Delte klasser betyr også økt behov for klasserom. Vil skolene i Orkdal med de nåværende bygningene ha nok klasserom til de nye klassene?

Hvor mange klasserom vil skolene eventuelt mangle?

Hva vil kommunen gjøre for å sikre seg et nødvendig antall klasserom til skolestart i august 2018?

Hvilke konsekvenser vil dette eventuelt få for økte midler i budsjettet for 2018?

For å sikre seg nye lærerkrefter til skolenes oppstart i august 2018, må rekrutteringen begynne tidlig vinteren/våren 2018. Hvordan vil Orkdal sikre seg lærere med offentlig godkjent lærerutdanning til de nye lærerstillingene?»