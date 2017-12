Finale-Thomas på storskjerm

Nyheter

Orkdal kommune har bestemt seg for å skape en skikkelig festkveld når Thomas Løseth deltar i finalen på The Voice neste lørdag.

- Vi har en orkdaling i finalen i The Voice! Orkdal kommune inviterer til finalefest for hele familien. Sammen heier og stemmer vi fram vår fantastiske Thomas Løseth, skriver kommunen som åpner kulturhuset for alle som ønsker å se Orkdals nye yndling på storskjerm.

Thomas Løseth er bookmakernes favoritt foran finalen. Dagen etter semifinalen skriver coolbet.com:

– Thomas har levert jevnest og best de siste ukene. Det er helt naturlig at han er favoritt når det er tid for finale.