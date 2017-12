Pris til lovende fotballspiller

Nyheter

Lørdag ble Gnistprisen delt ut under Orkdalsmessa. Det er Orkdal energi som står bak den årlige

prisen som tildeles en orkdaling som i løpet av året har utmerket seg innen idrett, kultur eller skolegang.

Årets vinner er den 16-årige fotballspilleren Magnus Sandvik Høiseth.

25 mål på sju kamper

Daglig leder i Orkdal energi, Eirik Jørum, begrunner valget slik overfor ST:

- Han er en utøver med ekstreme kvaliteter, alderen tatt i betraktning. Han har drevet sin idrett i flere år. I tillegg til å være et åpenbart talent, har han hele veien vist en treningsiver og vilje langt utover det vanlige. I 2017-sesongen har han spilt sju kamper for Orklas gutter 16-lag og scoret hele 25 mål. I tillegg har han 16 kamper for Orkla gutter 19, som ble årets juniorkretsmestere i Trøndelag. På disse 17 kampene scoret årets prisvinner 18 mål, forteller Jørum.

Høiseth har også debutert på Orklas A-lag i 3. divisjon, hvor han i år har spilt sju kamper og scoret ett mål.

- Årets prisvinner blir beskrevet som en utøver som kan nå så langt han vil. Ferdighetene er allerede på et høyt nivå, og han er allerede i andre klubbers søkelys, forteller everkssjefen.