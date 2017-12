Nyheter

Snillfjord

Fv 301 i bakken opp fra Våvatnet i Snillfjord er foreløpig stengt. Det er et utenlandsk vogntog som har fått problemer og som har «sakset» på veien. Den sperrer hele vegbanen.

Ifølge STs tipser er det glatt på stedet. Bilberging er rekvirert. Det er ikke meldt om personskader.

Politiet er på stedet.

Like over klokka 12 kom det melding om at veien er åpnet i ett kjørefelt, slik at trafikken kan komme forbi.