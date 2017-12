Slagsmål utenfor Kiwi havnet i konfliktrådet

Nyheter

Mandag ettermiddag 28. august i år skjedde det en voldssak på Orkanger: En 16 år gammel gutt ble kjørt til legevakta etter at en 17-åring slo til ham utenfor Kiwi-butikken på Bårdshaug.

Bakgrunnen for sammenstøtet var ifølge politiet at 16-åringen hadde uttalt seg rasistisk mot 17-åringen. Mistenkte ble politianmeldt av politiet.

I midten av september var alle parter i saken avhørt. Etterforskninga ved lensmannskontoret ble avsluttet, og saken ble oversendt jurist for en avklaring.

- Juristen avgjorde at saken skal opp i Konfliktrådet. Begge parter har samtykket til dette, sier Randi Fagerholt, fungerende lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Her er utgangspunktet at de involverte skal bli enige, ved hjelp av en megler, om hvordan de skal forholde seg til hverandre i framtida.

Konfliktråd er en norsk statlig tjeneste som tilbyr gratis mekling i både straffesaker og sivile saker. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner. Å møte til megling er frivillig og alle parter må samtykke til møtet. Konfliktråd er et tilbud til alle, uavhengig av alder.

Flesteparten av de ca. 9000 sakene som årlig oversendes konfliktrådene, kommer fra politiet. Men tendensen er at også flere privatpersoner henvender seg for å få bistand.

Eksempler på type saker i konfliktråd er lovbrudd som vold, trusler, innbrudd, skadeverk, mobbing, tyverier – og sivile konflikter som gjelder naboer, familie, husleie eller arbeidsplassen.