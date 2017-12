Traktor traff to biler og ett propanskap

Nyheter

Politiet i Trøndelag fikk i 13.45-tiden melding om hendelsen ved YX-stasjonen i Buvika.

- Vi fikk melding om at en traktor på vei ut på E39 hadde truffet to biler, sier operasjonsleder Astrid Metlid ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Traktoren skal også ha truffet og smadret et propanskap ved bensinstasjonen. En kvinne som satt i den ene bilen skal ha kommet uskadd fra hendelsen, men er sendt til legevakt for sjekk. Ifølge politiet skal det ikke være snakk om promille. Også traktorføreren er sendt til legesjekk, og ifølge Metlid kan det være snakk om et sykdomsstilfelle.

Brannvesenet har sjekket propanskapet for gasslekkasje, noe det ikke skal være.