Trafikk-kaos på dårlig føre flere steder

Nyheter

Nærmere null grader og snø- og slapsføre har bydd på trafikale utfordringer flere steder i vårt nedslagsfelt tirsdag morgen.

* På gamle E39 i Svorkbygda fra Orkdal mot Hemne, ble en trailer stående fast. Her er det relativt liten trafikk nå, så det skapte ikke de store problemene. Den ble også etter hvert fjernet slik at den ikke stod til hinder for øvrig trafikk.

* I 08-tida hopet det seg opp kø på veien fra Drogsetmoen og opp til Bjørnli i Meldal. Her kjørte også en bil inn i autovernet. Nødetater er på stedet, og det ventes på strøbil.

* Det var også mer eller mindre fullstendig kaos i Fosshaugen boligfelt i Børsa. En bil sto på tvers og sperret hele veien. To andre biler var i grøfta lenger oppe, trolig fordi de hadde snudd i håp om å komme seg opp igjen.

* Også på fylkesveien fra Børsa og opp mot Eggkleiva ble det tirsdag morgen meldt om glatt føre.

* Politiet skriver på twitter like etter 09 at det er kommet inn flere meldinger om trailere, samt personbiler som står fast som følge av glatte veier flere plasser i distriktet.

Veitrafikksentralen (VTS) opplyser om at kjøreforholdene i Trøndelag mange steder er utfordrende nå, men de betegner ikke situasjonen som kaotisk.