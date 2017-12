Trafikken går på Fv 714

Nyheter

Snillfjord

Like etter klokka 16.30 mottok politiet melding om at et vogntog står fast i Slørdalen på Fv 714 i Snillfjord. Dette er bare kort vei fra stedet der det skjedde ei dødsulykke tidligere i dag.

STs fotograf på stedet melder like etter klokka 17.00 at trafikken står bom fast nok en gang, og at det er svært glatt på stedet. Køen av biler på stedet går forbi Marine Harvests anlegg.

Politiet melder på Twitter om redusert framkommelighet, mens Vegmeldingssentralen har mottatt melding fra bilister på stedet om at det ikke er mulig å komme forbi vogntoget.

- Vi kan nok slå fast at veien er stengt inntil videre. Bergingsbil er på vei, sier trafikkoperatør Roger Dalsaune.

STs fotograf må ta seg fram til havaristen til fots, og idet han er på vei dit, blir en lastebil som forsøker å kjøre opp en bakke stående. Dette er et stykke fra vogntoget i retning Krokstadøra.

Det er med andre ord kaotisk på Fv 714 akkurat nå, og alle veifarende bes om å ta det rolig og smøre seg med tålmodighet.

Fra litt etter klokka 18.00 var det igjen bevegelse på veien, og trafikken gikk i begge retninger. Men fortsatt like før klokka 19.00 hadde Statens vegvesen statusen redusert framkommelighet.