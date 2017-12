Veien åpnet forbi ulykkessted

Nyheter

Snillfjord

Ett kjørefelt var stengt i ca. én time mellom Krokstadøra og Berg på Fv 714 i Snillfjord etter dødsulykka tidligere i dag.

Statens vegvesen meldte på sine nettsider klokka 16.23 at veien vil bli stengt inntil videre. Klokka 17.30 kom det oppdatert melding om at veien var åpnet igjen.

Det var en personbil med tre personer som frontkolliderte med et vogntog ca. klokka 11.00. Det kom noe seinere melding om at en person var omkommet. De to andre ble fraktet til sykehus. Føreren av vogntoget kom fysisk uskadd fra ulykka.