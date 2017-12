Fraråder regjeringssamarbeid med Frp

Nyheter

Tidligere leder i Unge Venstre i Norge, Erling Moe, mener det er for stor avstand mellom Venstre og Frp til at paritene bør regjere sammen.

Klart nei fra KrF

Det er allerede klart at KrF vil stå utenfor en borgerlig regjering der Fremsrkittspartiet er med. Det er ikke like klart hva Venstre mener, men det ventes en avklaring i god tid før jul slik at Erna Solberg kan presentere sin nye regjering på denne siden av nyttår.

Erling Moe, som opprinnelig kommer fra Kyrksæterøra, har vært sentral i Venstre i flere tiår. Først som leder av ungdomspartiet, senere som politisk rådgiver på Stortinget, fylkespolitiker og nå kommunalråd i Trondheim kommune.

Mens en annen «lokal» Venstre-profil, Guri Melby, tidligere har uttalt seg i positive vendinger om regjeringsdeltakelse, hører Erling Moe til dem som ikke ønsker å regjere sammen med Fremskrittspartiet.

For stor avstand

- Det viktigste for meg, er at det er for stor politisk og verdimessig avstand mellom Venstre og Frp. Slik har det alltid vært, og jeg mener at denne avstanden er like stor som før, sier Moe til ST.

Han mener denne avstanden kommer til uttrykk på en rekke områder, og nevner:

- Denne avstanden kommer til syne på områder som asyl og innvandring, fattigdom og tredje verden, miljø og kultur. I ei regjering må man stå sammen. Det betyr at vi må være beredt til å ta ansvar for det Frp gjør, og det kommer til å bli vanskelig, sier han og legger til at det maktpolitiske - ved at ei regjering selv med Venstre, vil være ei mindretallsregjering - også taler imot at partiet bør gå med.

Landstyret gir råd

Moe tror at det blir en avklaring i løpet av neste uke om hvorvidt Venstre skal gå i regjeringsforhandlinger.

Så langt har det kun vært sonderinger. I helga kommer landsstyret sammen. Ut fra det som er kommet fram i sonderingene, vil Trine Schei Grande komme med en innstilling til landsstyret.

- Så vil saken bli drøftet i landsstyret, som deretter skal gi et råd til stortingsgruppa. Det er stortingsgruppa som vil bestemme om Venstre går i forhandlinger, og det vil antakelig skje neste uke.

Uvisst

Moe vil være i Oslo i helga i forbindelse med at han sitter i valgkomiteen, og han vil være til stede i landsstyret under denne sekvensen, men uten tale- og stemmerett.

- Hvor tror du denne saken ender?

- Det er ulike syn, og mange vil nok legge vekt på det Trine sier med bakgrunn i sonderingene. Men jeg har ikke peiling på hva hun vil komme med, sier Moe som er tindrende klar på at Venstre ikke må gå med i en regjering der Fremskrittspartiet deltar.