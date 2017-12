Etterlyser vitner til dødsulykken

Nyheter

Politiet etterlyser vitner til bilulykken der 51 år gamle Arild Helge Jensen fra Frøya omkom tirsdag formiddag.

Ulykken skjedde på fylkesvei 714 i Snillfjord. To mannlige passasjerer ble skadd, mens føreren av vogntoget kom fysisk uskadd fra ulykka. Politiet melder nå at de to passasjerene er på bedringens veg.

- Den ene er lettere skadd. Den andre personen ligger på nevrointensiven. Tilstanden til personen er stabil og i bedring, opplyser kommunikasjonsrådgiver Trine Nordgård Stensaas ved St. Olavs hospital.

Lensmann Anette Ertvåg i Hemne og Snillfjord opplyser til Adresseavisen at de fremover skal gjøre flere avhør i forbindelse med dødsulykken tirsdag, men ber samtidig mulige vitner om å ta kontakt.

- Per nå har vi ikke snakket med noen vitner som så hendelsen, men om noen har sett noe og har opplysninger, så ønsker vi gjerne kontakt med dem, sier Ertvåg.

Hun kan foreløpig ikke si noe om hendelsesforløpet før dødsulykken, og viser til at Statens vegvesens ulykkesgruppe sammen med politidistriktets krimteknikere har gjort undersøkelser på ulykkesstedet for å avklare hva som skjedde.

Arild Helge Jensen var drosjesjåfør og på vei til sykehus med to menn fra Frøya da frontkollisjonen med en lastebil skjedde like etter klokken 11.00 tirsdag. Onsdag ettermiddag ble det tent lys og lagt ned blomster utenfor Frøya taxisentral der Jensen var sjåfør. Ifølge lokalavisen Hitra-Frøya etterlater han seg to voksne sønner og en datter.