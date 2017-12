Fire nye til Parkliv

Nyheter

- Det er med glede vi kan presentere disse nostalgiske og fremragende artistene til Parkliv 2018, sier en glad Daniel Mandal og røper at følgende fire artister vil bli å høre i Idrettsparken siste helga i juli:

Fremmed rase

Hanne Mjøen

Kajander

Måndag

I kjølvannet av Astrid S

Det som er mest spennende med denne lista ut fra et lokalt perspektiv, er Hanne Mjøen. Hun er den siste i rekka av svært interessante artister som de siste årene har gått på Orkdal vidaregåande skole. Av andre kan vi nevne Astrid S, Thomas Løseth og Sturla Larsen.

Mjøen, som kommer fra Oppdal, varmet nylig opp for Astrid S i Samfundet, og hun er en artist som følges med argusøyne i musikknorge. Akkurat nå er hun høyaktuell med låten «Future», som er ukas urørt hos NRK P3 i skrivende stund. Det er mange som gleder seg til et gjensyn med Hanne på Parkliv!

Slik beskriver Daniel Mandal de andre artistene:

Fremmed rase:

- Dugg på rutan! Et liveshow som få kan matche, og et repertoar som tar oss tilbake til tidlig 2000-tallet. Med over 600 konserter de klare for å gi Orkanger en skikkelig oppvisning i trøndersk hip hop.

Kajander:

Poplåter fra Lofoten! Kajander har siden debutsingelen «E du den du vil vær» vært hyppig spilt på radio, og er lovet en lys karriere. Han blir sammenlignet med Sondre Justad og har et sceneshow vi gleder oss til å se i parken. Kajander er for tiden aktuell med låten «Naken».

Måndag:

Fengende gitarriff, vokal på dialekt og en energi Jahn Teigen kan misunne. De sammenligner seg selv med Tom Petty og flere andre amerikanske rockeband i samme sjanger. Arven etter Hellbillies er her.

Allsidig

Med dette siste slippet viser Parkliv at de har tenkt å lage en festival som vil nå bredt. Her er det alt fra legendarisk trøndersk hip hop til den nye generasjonen superspennende norsk artister - mikset sammen med de tre storhetene som allerede er sluppet: Dumdum Boys, Tre små kinesere og Madcon.

Og det kommer mer...