Flammene og røyken stod høyt i Klinglien

Folk i nærheten av Klinglien mellom Løkken og Svorkmo så torsdag ettermiddag flammer og røyk stige opp mot himmelen. Ove Smedplass, brannsjef i Meldal kommune, kan berolige med at det kun var en brannøvelse.

- Vi fyrte opp ei lita stuggu på en eiendom tett inntil fylkesvei 700 i Klinglien. Bygningen, som ligger på venstre sida av veien på vei opp Klinglien, var oppråtten. Formålet med øvelsen var å legge ut et standard slangeopplegg og etablere en slokkesituasjon, forteller han.

Smedplass sier at de har mange nye brannfolk i styrken nå, så øvelsen var fin å gjennomføre før jul.

- Vi vet at det er større risiko for brann rundt juletider. Da er det fint vi kan få øve litt, sier han.

- Hvor mange deltok på torsdagens brannøvelse?

- Vi var stort sett hele styrken fra Meldal brannvesen, cirka 20 stykker.

- Hvor lang tid holdt dere på?

- Vi startet i 17-tida og holdt på i et par timer, svarer brannsjefen.

I og med at Klinglien for tida er stengt for gjennomgangstrafikk grunnet veiarbeid, passet det bra å kjøre brannøvelse i området.

- Både været og den fraværende trafikken passet oss godt, sier Smedplass.