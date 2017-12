Har søkt om ny Skaun-fest i jula

Nyheter

Styret i Skaun samfunnshus har søkt lensmannskontoret i Orkdal om å få arrangere fest 5. juledag.

- Ja, det er sendt inn søknad, så da er det bare å vente på svar. Arrangementet vil bli opprettet så fort vi får tilbakemelding på om søknaden er innvilget, informerer styreleder Torunn Jacobsen på husets Facebook-side.

Samtidig har Jacobsen bedt om at frivillige vakter melder seg, slik at disse kan føres opp på vaktlista på søknaden.

Ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor bekrefter de at søknad fra Skaun samfunnshus er mottatt, men den er ikke behandlet ennå.

Politiet har tidligere nektet å innvilge festsøknad i samfunnshuset. Årsaken er at de siste ungdomsfestene der oppe har vært preget av slagsmål og flere voldshendelser. Politiet mener hovedsakelig vaktholdet er for dårlig, basert på historikken til festplassen.

For at det skal arrangeres nye fester, må arrangøren innfri de skjerpede kravene til politiet.

- Det er at antall profesjonelle (betalte vektere) vakter skal økes fra to til seks. Den generelle vaktstyrken av frivillige ordensvakter (foreldre, venner, kjente) skal styrkes, samt at organiseringa av vaktholdet må bedres, forklarte fungerende lensmann Randi Fagerholt til ST i midten av november, etter at en privat fest i regi av samfunnshuset lørdag 11. november også ble stoppet like før dørene ble åpnet.

Flere betalte vakter vil selvsagt øke kostnadene til samfunnshuset vesentlig. Og det siste kravet omhandler blant annet at bilene skal vekk fra inngangsdøra, slik at det ikke blir en fest også rett utenfor lokalet.

- Hvordan vurderer du søknaden denne gangen?

- Den ser bra ut, svarer Fagerholt.

Hun forteller at seks godkjente vakter er innlemmet i søknaden, samt et "bra antall frivillige". I tillegg vil det bli gjort tiltak for å unngå at bilene parkerer rett utenfor inngangsdøra. Dette har vært et problem fordi det gjør alt mindre oversiktlig og kaotisk.

Politiet har gjennom hele høsten hatt dialog med samfunnshus-styret og gitt dem råd og veiledning om hva som kreves for igjen å få arrangere ungdomsfester.

Tradisjonsfesten 5. juledag er kjempeviktig for samfunnshuset. Her er det alltid mye folk, noe som gir gode inntekter til huset.

Da gjenstår det å se om søknaden blir innvilget.

ST har forsøkt å komme i kontakt med Torunn Jacobsen, uten å lykkes.