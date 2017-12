— Thomas er for stor for Orkanger

Nyheter

Hanne Rindal Ree (Meldal):

Hvordan tror du det går i kveld?

— Jeg er ikke i tvil om at han vinner! Det har jeg vært sikker på hele veien, og vil ikke engang være nervøs under finalen. Thomas kjenner jeg godt, og han er ganske enkelt for stor for Orkanger. Det er på tide at også andre får øyne og ører opp for ham. Heia Thomas!

Hva er styrken til Thomas?

— Styrken er uten tvil at han er den beste vokalisten, og at han er så jovial. Det er kjempeviktig i en slik konkurranse. Jeg sier bare; husk å stemme, folkens!

