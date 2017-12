T - H - O - M - A - S !!

Nyheter

Oslo

Thomas Løseth er vinner av The Voice 2017. Lørdag kveld overbeviste han med låtene «Heal» av Tom Odell i den innledende finalen, og U2s «With or without you» i superfinalen.

Lene Marlin holdt ikke noe tilbake denne gangen heller:

- Du har funnet betydningen av sangene, og formidler fra hjertet, både det såre og det sterke. Du har hatt en fantastisk utvikling. Nå i finalen dro du på, på ekte Thomas-vis, sa Marlin.

Dermed gikk det slik «alle» spådde på forhånd; orkdalingen gikk av med seieren. Nå får han kontrakt med verdens største plateselskap Universal.