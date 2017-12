Nyheter

Orkdal

En trailer sperret fylkesveien mellom Forve bru og Frisbrua i Orkdal mandag morgen.

Den sto plassert ca 90 grader på veien, og har tilsynelatende forsøkt å kjøre inn på en servicevei i tilknytning til fylkesveien. Nesten hele veibanen er sperret, men det er så vidt mulig å passere i sørgående felt.

Like før klokka 09.00 ankom politiet stedet. Det ble rekvirert bergingsbil, og like etter klokka 09.30 var veien åpnet for ferdsel igjen.