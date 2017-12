— Har roet seg med mopedkjøringa

Nyheter

Hemne

Lensmann Anette Ertvåg slår fast at klagene på mopedkjøring i Hemne og spesielt på Kyrksæterøra, er kraftig redusert.

I sommer og utover høsten var det jevnlig klagestorm fra beboere i sentrum på uvettig mopedkjøring.

Inviterte seg selv

— Vi fikk tilbakemelding fra beboere om uakseptabel kjøring, men vi har også fått tilbakemelding om at det nå har roet seg. Det handler nok om en kombinasjon av at vi har hatt dialog med foreldre og noen av mopedkjørerne, og at det nå ikke er «sesong» for denne aktiviteten, sier Ertvåg.

I sommer inviterte et utvalg beboere seg selv til lensmannskontoret for å fortelle om hvordan de opplevde hverdagen. De observerte masse trafikkfarlige situasjoner, og de opplevde mye støy. Flere var direkte bekymret.

Betydelig mindre

Som følge av dette møtet, tok politiet initiativ til flere møter med foreldrene og mopedkjørerne.

— Å få foreldrene på banen gjennom dialog har hjulpet. Vi opplever et tydelig skille før og etter disse møtene, sier Ertvåg.

— Kommer det ikke lenger inn klager i det hele tatt?

— Det er kun snakk om det jeg vil kalle småtteri, og omfanget er betydelig redusert sammenlignet med hvordan det var, sier lensmannen.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300