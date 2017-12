Varsler kraftig snøvær i kveld

Nyheter

Etter noen flotte dager med sol stort sett hele dagen, er det nå meldt er kraftig, men kortvarig snøvær over Trøndelag. Bygeværet sørvestfra kommer inn over Trøndelag i løpet av ettermiddagen og varer til et stykke utpå kvelden. Det kan også henge igjen enkelte snøbyger til natten.

Prognosene viser mellom 5 og 15 centimeter snø i løpet fem-seks timer. På det meste kan det snø fire-fem centimeter i timen.

- Det kan ikke utelukkes opp i 25 centimeter snø totalt på stedene der det snør aller tettest. Det ser ut til at det er kystområdene på Nordmøre og langt sør i Trøndelag, som får det kraftigste snøværet, forteller vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Vervarslinga på Vestlandet til adressa.no.

Utover i uken er det meldt kaldere.