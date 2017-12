Nyheter

Snillfjord/Skaun

En mann i 40-åra ble tatt med til blodprøvetaking under en promillekontroll ved Kallfossbrua på E39 i Skaun onsdag kveld. Han har status som mistenkt for ruskjøring. I alt 80 biler ble kontrollert under den halvannen time lange kontrollen.

Samme dag gjennomførte UP promillekontroll ved Våvatnet i Snillfjord. Her ble 40 bilister stanset i løpet av et par ettermiddagstimer. Her slapp politiet å notere et eneste avvik i blokka.