Meldal kommune valgte lokalbanken

Nyheter

Meldal kommune har i alle år hatt Meldal sparebank som sin bankforbindelse. Tidligere i høst inviterte Meldal kommune alle banker til bankanbud for perioden fram til Orkland kommune er en realitet 1. januar 2020. Resultatet av anbudskonkurransen ble meddelt banken 13. november, og tirsdag denne uke kunne Orkla sparebank og Meldal kommune signere hovedbankavtalen.

Dermed kan det mangeårige samarbeidet mellom Meldal kommune og den stedlige sparebanken i Meldal fortsette, ettersom Orkla sparebank er resultatet av fusjonen mellom Meldal sparebank og Orkdal sparebank.

Kommunene er lovpålagt at banktjenestene må ut på anbud med jevne mellomrom. Det knytter seg derfor spenning til hvem som blir valgt.

- Vi er derfor veldig glad for at kommunen forblir kunde hos oss, sier Arnt Ree, banksjef bedriftsmarked i Orkla sparebank.

- Vi mener å kunne tilby alle de tjenester som kommunen måtte ha behov for. Meldal kommune og Rennebu kommune er to av de største kundene vi har, og vi forvalter betydelige summer for dem, sier han.

Orkla sparebank hadde det beste tilbudet økonomisk og totalt sett.