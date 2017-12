Åpnet nye Orkanger torg

Nyheter

Lørdag var det endelig klart for offisiell åpning og lyssetting av torget på Orkanger. Det skjedde samtidig som det var julemarked på torget. Scenen som Det var offisiell åpning av er tegnet av Glimt arkitekter, som er ei gruppe arkitektstudenter ved NTNU. Glimt vant prosjektet i konkurranse med flere andre arkitektstudenter.

Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 1,5 millioner kroner, og det er hovedsakelig knykengjengen, studentene og Orkdal kommune som har stått for arbeidet med å få opp scenen.

Ordfører Oddbjørn Bang hadde åpningstalen hvor han takket frivillige og andre bidragsytere.

- Arbeidet med ferdigstillelse av torget er gjort av flere aktører. Jeg vil fremheve den innsatsen som er gjort av frivillige. Her har Knykengjengen bidratt på en allsidig måte, både i hektiske tider og når de har stilt opp på kort varsel. Studentene har bidratt med egeninnsats for å se sin arkitektur bli virkelighet, sa Bang blant annet i sin tale.

Hundrevis hadde møtt opp på åpning og ordfører håper at dette vil øke bruken av torget.

- Dette er et kjempetiltak. Jeg håper at scenen vil bidra til å skape mer liv og røre i sentrumsgata og at det vil bli et treffpunkt. Jeg håper at scenen og torget kan bli brukt til både konserter, julemarked som i dag, martna og andre typer arrangement, sier Bang til ST.

ST kommer med mer fra åpningen og julemarkedet senere.