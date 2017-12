Filmet dødsulykke med kamera i frontruta

Nyheter

Ulykka som søndag førte til at 72-årige Audun Elling Aune (72) fra Trondheim omkom på E39 mellom Viggjatunnelen og Storsandtunnelen i Skaun kommune, er festet på film.

En utenlandsk lastebilsjåfør hadde et såkalt dashboard-kamera i frontruta. Dette var kjøretøyet som ble forbikjørt av 72-åringen, før ulykkesbilen fikk skrens, havnet i motsatt kjørefelt og kolliderte med en møtende bil med fire personer.

To av dem var i 50-åra, mens de to andre var tenåringer. De ble alle sendt i ambulanse til St. Olavs hospital. Det skal ikke være snakk om alvorlige fysiske skader for disse fire.

Pårørende til avdøde har samtykket i at politiet kan gå ut med hendelsesforløpet.

Lastebilsjåføren er avhørt og politiet har sikret seg video-opptaket som bevis i saken.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen var også på stedet og gjorde undersøkelser.

Det er besluttet at avdøde skal obduseres.