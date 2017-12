Nyheter

Trafikkforsikringsavgiften erstatter årsavgiften fra 2018. Og du trenger ikke avregistrere bilen før 31. desember eller vrake den før 20. mars for å unngå avgift.

Trafikkforsikringsavgiften blir krevd inn av forsikringsselskapene sammen med forsikringspremien. Du betaler avgift kun for den tiden bilen er forsikret. Det er ikke lenger noen konkrete datoer du må forholde deg til for å unngå avgift, opplyser Statens vegvesen.

Hvis du leverer skiltene til en trafikkstasjon (avregistrerer bilen), vil du få refundert trafikkforsikringsavgift for den perioden du har betalt for etter at bilen er avregistrert og forsikringen sagt opp.

Hvis du vraker bilen din, vil du få trafikkforsikringsavgift refundert for den perioden du har betalt for etter at bilen er vraket.

Fordi trafikkforsikringsavgiften følger forsikringen, trenger du ikke lenger ta stilling til om det er kjøper eller selger av en brukt bil som skal betale årsavgiften det inneværende året.