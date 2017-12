Nyheter

Tre biler var onsdag ettermiddag like etter klokka 16 involvert i ulykke på fylkesvei 710 i Råbygda i Orkdal.

Politiet opplyser at noen klager over smerter, men at de ikke vet så mye mer akkurat nå.

Nødetatene er på stedet.

Det er ventet noen trafikale problemer i området knyttet til ulykka.