Disse redder jula til beboere uten tv- og nettsignal

Nyheter

ST skrev sist torsdag (og i papiravisa i dag) om de fem ungdommene som har flyttet inn de nye bo- og mestringsboligene i Børsa, og at de ikke får tv- og nettsignal før etter jul.

- Det er ille! fastslo Bodil Wilmann, enhetsleder for Hjemmetjeneste i Skaun kommune da ST var i kontakt med henne på torsdag.

Les også: Et prosjekt der mye gikk galt

Nå viser det seg at det ble en løsning på problemet likevel: På fredag ble det lagt ned en iherdig innsats både fra kommunens side, men ikke minst av de som faktisk var i boligene og gjorde jobben på kvelden.

- Vi kastet oss rundt og fikset dette, sier Even Lefstad, eier av bedriften Da-Tel i Buvika.

Det er Skaun kommune som er oppdragsgiver og som har ansvar for at tv- og nettsignal kommer på plass. Årsaken til manglende signal, er at prosjektgruppa glemte å bestille en kabel inn til bygget før utgraving av tomta startet.

Først 15. desember fikk "signal-leverandør" Get saken på sitt bord. Den første meldinga da gikk ut på at det ikke var ressurser til å løse problemet før på nyåret. Men så ble det altså gjort helomvending.

- Vi har lagt inn signal hos de som har flyttet inn nå (fem stykker). Resten blir tatt over jul, før de resterende beboerne flytter inn, sier Lefstad.

Da-Tel jobber for Get igjen. Og fredag ettermiddag var Lefstad og Nikolai Ovesen i Børsa og fikk på plass signalene.

Da ble det trolig jubel i stua. For her snakker man om en gruppe ungdommer som kanskje mer enn noen er avhengig av at slike ting er på plass for å kunne oppleve nødvendig grad av trivsel.

Fire ungdommer flyttet for tre-fire uker siden inn i hver sin leilighet. På nyåret blir de øvrige seks leilighetene etter hvert bebodd.