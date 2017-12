Skutt og drept i Afghanistan

Nyheter

Han flyktet fra Afghanistan og har bodd i Orkdal siden 2009. Før helga ble han skutt og drept i hjemlandet.

ST har vært i kontakt med både politiet og Utenriksdepartementet, men ingen vil offentlig bekrefte drapet på den unge mannen i midten av 20-årene. ST har imidlertid fått bekreftet at UD jobber med saken opp mot Afghanske myndigheter, men at UD så langt ikke har nok oversikt over saken til at de kan gå ut og bekrefte drapet.

ST vet imidlertid at både Orkdal kommune, idrettslaget hvor mannen var medlem og mannens nærmeste venner i Orkdal, er kjent med at mannen er blitt drept.

- Utenrikstjenesten har ikke mottatt noen offisiell melding om at en norsk borger eller en person med fast opphold i Norge skal ha blitt drept eller er meldt savnet i Afghanistan. Den norske ambassaden i Kabul arbeider med å få mer informasjon om saken som media refererer til, blant annet gjennom kontakt med lokale myndigheter. På grunn av situasjonen i Afghanistan er det vanskelig å få offisielt bekreftet informasjon om dødsfall og dette tar ofte tid, opplyser Astrid Sehl, pressetalsperson i UD, til ST.

Ordfører Oddbjørn Bang (Sp) i Orkdal sier følgende til ST om saken: - Vi har mottatt ubekreftet informasjon om hendelsen. Vi vet at mannen har et nettverk her i Orkdal, og de vil få hjelp og bistand av kommunens kriseteam ved behov.

Etter hva ST kjenner til var mannen på en kortere reise til Afghanistan, da han før helga ble skutt og drept mens han satt i en bil. ST kjenner også til at mannen hadde fått tillatelse fra norske myndigheter til å reise på denne turen, som skal ha vært initiert av behov for å få utført noen private ærend.

Mannen flyktet til Norge fra nettopp Afghanistan i 2008, og har bodd i Orkdal siden 2009.

Siden har den unge mannen vært en kjent og kjær skikkelse for mange i Orkdal. Han har satt sterke spor etter seg i idrettslaget, han har vært en ressurs i frivillig arbeid, blant annet i Røde kors, og han har til og med vært engasjert i valgkamp.

Etter at han kom til Norge, jobbet han flittig på skolen og fikk seg god utdannelse. Han har vært i arbeid i flere år, og har på alle måter vært en ressurs i lokalsamfunnet.

ST vil følge opp saken.