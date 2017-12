Mahmod (26) fra Orkdal drept av Taliban

Nyheter

26 år gamle Mahmod Hosseini ble mandag skutt og drept av Taliban. Det skjedde da han var på tur fra Kabul til hjemstedet Qarabagh.

Bilen som Hosseini satt i, ble vilkårlig stoppet, og tre av passasjerene i bilen ble skutt på stedet.

Hosseini reiste fra Orkdal den 11. desember for å hente sin tilkommende kone i Afghanistan. Én uke senere ble han et offer for Talibans krigføring mot sivilbefolkninga.

ST har vært i kontakt med Hosseinis bror. Han forteller at Mahmod ble gravlagt allerede dagen etter, altså tirsdag 19. desember.

Kunne verken lese eller skrive

Mahmod Hosseini kom til Norge som 17-åring, etter en lang og dramatisk flukt, der han blant annet havnet som barnearbeider i Iran.

Da han kom til Orkdal, kunne han verken lese eller skrive. Men Mahmod var fast bestemt på å greie seg selv, og han skaffet seg etter hvert ei utdanning som elektriker.

Han hadde fast jobb hos Relacom, og hadde kjøpt leilighet der han skulle skape ei framtid for seg selv og kvinnen han skulle gifte seg med.

Raus

Mahmods brå død er mottatt med sorg hos svært mange orkdalinger. Han var kjent for sin raushet, og stilte alltid opp for andre.

Første gang undertegnede møtte ham, var han på et møte i Orkdal Røde kors. Han ville jobbe som flyktningguide for å gjøre møtet med Norge litt lettere for andre som var i situasjonen han selv hadde befunnet seg i. Han sa aldri nei når han ble spurt om store og små vendinger.

Ikke minst har han satt spor etter seg i idrettsmiljøet. Han var glad i å spille fotball, og i forkant av 2014-sesongen ble han sertifisert som kretsdommer.

Faren drept

Mahmod var bare åtte år da han opplevde å miste faren sin. Faren var bibliotekar. Han var også en dypt religiøs mann, men han delte ikke Talibans fundamentalisme.

- Far ble drept på jobb. Både på grunn av sin religion og fordi Taliban ikke vil at folk skal lære å lese og skrive. De er motstandere av bibliotek, fortalte Mahmod i et intervju med ST i 2013.

Det var Taliban som drepte faren hans. 18 år senere ble han selv tatt av dage av samme gruppering.

Likvidering

På Facebook-siden Qarabagh News er drapet på Mahmod og de to andre omtalt, og i kommentarfeltet reagerer folk med sorg og sinne.

Sinne fordi Talibans herjinger er så grusomme og rammer lokalbefolkninga så hardt og vilkårlig. Det går også fram at det er et sterkt sinne mot Afghanistans regjering, som ikke greier å beskytte sine egne mot Taliban. Drapene omtales som mord og likvideringer på sivile.

ST har fått tilgang til et bilde som viser Mahmod etter drapet. Bildet viser at han er skutt i hodet.

Da ST var i kontakt med UD lørdag, uttalte de at de ikke hadde nok informasjon til å kunne bekrefte hva som hadde skjedd i saken.

Søndag sier ST at det kan ta opp til flere uker å få en offisiell bekreftelse.