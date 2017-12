Tar opp saken med statsråden

Nyheter

Jorodd Asphjell er en av mange orkdalinger som er sjokkert over drapet på Mahmod Hossein med sjokk.

- Mahmod var en dyktig ungdom på alle måter, og han har vært en ressursperson i flere miljøer. Det var en forferdelig trist nyhet å få, og det viser hvor utrygg situasjonen i Afghanistan er, sier Asphjell som representerer Arbeiderpartiet på Stortinget.

Utrygt

- På bakgrunn av det som har skjedd med Mahmod, vil jeg ta opp saken med Sylvi Listhaug. Denne saken viser at det er utrygt å sende folk tilbake, ikke minst nå som vi ser at Taliban er i frammarsj i flere provinser i Afghanistan. Jeg vil derfor spørre Listhaug om dette vil få konsekvenser for den hjemsendelsespolitikken Norge fører overfor afghanske flyktninger i dag, sier Asphjell.