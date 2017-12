Nyheter

- Mahmod etterlater seg et stort tomrom, sier John «Nikki» Konstad.

Konstad var en av dem som var med på å sette i gang integreringsarbeidet i Orkanger idrettsforening, OIF, og ble kjent med Mahmod Hosseini for flere år siden.

Skutt av Taliban

Fredag fikk han den triste nyheten om at den 26 år gamle mannen hadde gått bort. Fire dager tidligere var han blitt skutt og drept av Taliban på veien mellom Kabul og Qarabagh.

- Han hadde en utrolig fin personlighet. Han var usedvanlig snill, trivelig, ydmyk - han var et av de beste menneskene jeg har møtt. Han ble respektert av alle. Man sier at det er de beste som dør først, og det er i alle fall tilfellet med Mahmod, sier Konstad.

- Sa aldri nei

Mahmod Hosseini var aktiv i OIF både som spiller, dommer og som medlem i integreringsutvalget.

- Som dommer sa han ja til alle oppdrag. Det var aldri nei til hans munn. Mahmod stilte alltid opp på kort varsel på alt fra dugnad til dømming, og han var også en stor ressurs i integreringsutvalget.

Konstad var en av dem som hjalp Mahmod i prosessen med å få kona hans til Norge.

- Jeg var med på å sende brev til Udi for ham. Det var et tungrodd system, så det var stor glede da han fikk beskjed om at han kunne reise nedover for å hente henne. Han hadde kjøpt seg leilighet og gjort klart alt til hun skulle komme... Det er helt forferdelig, det som har skjedd, sier en preget Konstad.

Satte spor

- Jeg har aldri opplevd en som integrerte seg så fort. Samtidig var han aldri redd for å si fra, om alt fra urettferdighet til rasisme. Mahmod har satt spor etter seg i OIF. Der vil bli et tomrom etter ham. Mahmod var et stort menneske og en stor ressurs. Det vil merkes at han er borte, og det er mange som er lei seg nå, sier Konstad og legger til at det vil bli ei minnemarkering for Mahmod Hosseini på nyåret.