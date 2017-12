Juletre-tyver i Ulvåsmarka

Nyheter

Ved veien i Ulvåsmarka hadde tyver tidligere denne uka forsynt seg i et plantefelt.

– Skuffende, sa grunneier Ole Richter.

Hver jul var det enkelte som valgte å spare hundrelappene på juletre. Tyveriene av trær ovenfor Joplassen ved vegen til Ulvåshytta, forteller fortsatt om folk som har hatt det travelt, og som har ødelagt like mye som de har stjålet.

Ole Richter fortalte til ST at det ikke er omfanget av juletretyveri som bekymret ham. Det var måten tyvene hadde gått frem på. I feltet var trærne kappet midt på, og rester av trær lå slengt omkring. Tyvene hadde altså kappet i passe lengder.

– Om jeg skal la restene stå vet jeg ikke. Det ville være en påminnelse til alle dem som ferdes langs vegen til Ulvåshytta, og friområdene her. Jeg tviler sterkt på at det er de vanlige markatraverne som har vært på ferde. Trolig har en og annen kjørt langs vegen og blinket seg ut trær på forhand. For deretter å komme tilbake når det var lite ferdsel i området. Det er skogforvalteren i meg som gjør meg trist til sinns når jeg ser slikt, sa Richter.

En rekke lag og foreninger, samt privatpersoner, får juletrærne sine fra skogen til Richter. Mange får dem gratis, men betingelsene er at grunneieren selv får plukke ut trærne. Tyvene som hadde vært på ferde i 2000, raserte feltet.

Ole Richter fortalte videre til ST at det neppe var folk som hadde lite som hadde stjålet, og overfor ST sa grunneieren at hvis det skulle være noen som absolutt ikke hadde råd til tre, så var det bedre å ta kontakt med grunneieren på Hov gård.