Klokken 12.05 melder politiet på Twitter om en bil som har kjørt av veien ved Kårmo i Orkdal. En person klager på smerter i ryggen etter avkjøringen.

En halvtime senere melder politiet at to personer er kjørt til legevakta for en sjekk. Bilen er hentet opp på veien og trafikken går som normalt.