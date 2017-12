Nytt søk etter savnet i dag

Nyheter

Hemne

Mannskaper fra Røde Kors og Sivilforsvaret var like før klokka 09.00 fredag på plass ved lensmannskontoret på Kyrksæterøra for å få instrukser om videre søk etter den savnede 23-åringen fra Frøya. Fredag gjøres det et nytt forsøk på å finne den opprinnelige eritreeren som er elev ved Hemne videregående skole.

Han forsvant fra hybelen sin onsdag 20. desember. Hybelverten er den siste som man med sikkerhet vet så og snakket med savnede. Det skjedde ca. kl 10.00 denne dagen.

Én person har i ettertid gjort en observasjon i området Fosseflata/Storøya, men dette var en observasjon seint på kvelden og grunnet mørket er det usikkert om dette var savnede.

Det har vært satt inn store styrker for å lete etter mannen. Det har også vært en leteaksjon i privat regi. Lille julaften ble det gjort helikoptersøk, primært i området Kjørsefjellet/Kyrksæterøra sentrum. Alt har altså vært resultatløst.

Politiet har underveis i leteaksjonen også oppfordret folk på strekningen Kyrksæterøra-Frøya til å komme med tips, da en teori er at den savnede har forsøkt å ta seg dit. Det var også dit han skulle besøke venner i tidsrommet da han forsvant.

Tips om saken kan inngis til politiet på telefon 02800.