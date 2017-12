Hun er årets løkkenbygg

Nyheter

- Løkken Utviklings tildeling av prisen Årets løkkenbygg falt for 2017 på Rita Smedplass, forteller Inge Helgeton i Løkken utvikling.

Smedplass ble valgt ut fra en rekke engasjementer i Løkken-samfunnet.

- Hun har vært leder for Bjørnli Vel i mange år, der flere spenstige prosjekter er gjennomført. Hun var også med som en av initiativtakerne for oppstarten av Nå-kor, og er fortsatt aktiv medlem. Hun bidrar på scenen og med tekster, forteller Helgeton.

- Rita Smedplass er leder for Meldal.no, der hun flittig bidrar med stoff fra Løkken. Hun var også i en periode leder for arrangementskomiteen for Bergmannsdagen, og hun holder fortsatt stand med å drive sin forretning i Løkken sentrum, fortsetter han.

Det er styret i Løkken Utvikling som beslutter hvem som får tildelt prisen, og baseres på innkomne forslag.

Foreslåtte kandidater var i år var Olga Erlandsen, Anders Romundstad, Tone Kristin Søbstad Sæther, Rita Smedplass og Ellen Bergsrønning.