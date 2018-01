Basketak førte til anmeldelse

Nyheter

Det var etter en offentlig fest på Torshall 2. juledag at to festdeltakere røk sammen i slagsmål. Lensmann Olav Halse i Surnadal og Rindal bekrefter at politiet har mottatt en anmeldelse etter slagsmålet.

- Det var en hendelse der noen folk brakte sammen. Det foreligger en anmeldelse som vi etterforsker, sier Halse.

- Ble noen skadet i slagsmålet?

- Nei, det er ikke snakk om noen alvorlige skader.

- Er det grunn til å stille spørsmål ved vaktholdet på festen?

- Nei, vi har ingen grunn til å tro at ikke vaktholdet var bra nok.

- Er det ofte slåsskamper i forbindelse med utelivet i Rindal?

- Nei, det har ikke vært det. De offentlige festene i Rindal foregår som oftest uten trøbbel, sier Halse.

Eva Tørset i Torshall BA sier hun ikke ønsker å kommentere det som skjedde i forbindelse med arrangementet 2. juledag.