Nyheter

Politiet fikk mandag 1. januar klokka 15.18 melding om brann i en enebolig i Buvika. Det viste seg at det mer konkret var et branntilløp på kjøkkenet forårsaket av en kontakt til en komfyr.

Brannen var slokket da brannvesenet ankom stedet.

Det ble påsett at det ikke var fare for at flammene blusset opp igjen.