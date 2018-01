Dette bør du gjøre når du står bakerst i køen

Nyheter

Den lokale politipatruljen, Charlie30, kommer med et godt tips når du står som bakerste bil i køen ved en ulykke: Sett på nødblink slik at trafikk som kommer bakfra ser at det er en situasjon i front. Da minker du sjansen for å bli påkjørt bakfra.

- Er du første bil i køen eller står alene, vil nødblinken i fronten vises mye bedre om du også setter på parklys. Vi ser at mange yrkessjåfører gjør dette automatisk, og vi oppfordrer andre til å følge det eksemplet, skriver politiet på sin egen Facebook-side.