- Åpner for trafikk 15. februar i Klinglien

Nyheter

Arbeidet med å utbedre Skjøtskift bru og fylkesvei 700 ved Klinglien (se fakta nederst i artikkelen) på kommunegrensa mellom Orkdal og Meldal startet mandag 25. september i fjor. Da ble det sperret for all trafikk. Den loses nå på ulike omkjøringsveier.

Les også: - En milepæl er nådd

Tirsdag 20 desember ble brudekket støpt på den nye brua. Den gamle brua på Skjøtskift var cirka 18 meter lang. Den nye blir 13 meter. Det blir i tillegg laget en ny vei inn til brua fra sørsida, slik at man unngår dagens sving på veitraseen der oppe.

- Vi er ferdig med å støpe brua nå, sier Ernst Nøkkevangen, byggeleder i Statens vegvesen, til ST 4. januar.

Og etter januar skal det være lite betongarbeid igjen.

15. februar skal veien etter planen åpnes for trafikk igjen.

- Vi er i rute, og ingenting annet tilsier at det skal gå, sier han.

- Kan det bli tidligere også?

- Nei, det er denne datoen vi har lovet å overholde, svarer han.

Selv om bilene igjen skal kjøre i Klinglien, er ikke arbeidet på veistrekningen helt ferdig.

- Bilistene må påregne perioder med trafikkregulering, i form av enten lysregulering eller manuell dirigering. I vegvesenet sier vi at dersom veien stenges mindre enn 15 minutter, er ikke veien stengt. Man må altså regne med å vente i perioder, selv om veien er åpnet, forklarte Nøkkevangen like før jul.

Les også: Vogntog kjører forbi sperringene

Prosjektet skal være ferdig 15. juni i år.

Fakta om Klinglien-prosjektet:

* Arbeidet med å utbedre Skjøtskift bru og fylkesvei 700 ved Klinglien startet mandag 25. september.

* På formiddagen denne dagen stengte fylkesvei 700 gjennom området. Den vil i utgangspunktet være stengt fram til 15. februar neste år. Dersom arbeidet går raskere enn forventet, kan veien åpne tidligere.

* Anbefalt omkjøring er fylkesvei 65 og fylkesvei 701, det vil si strekningen Svorkmo – Meldal sentrum via Storås.

* For personbiler vil det i tillegg være mulig å kjøre fylkesvei 486 over Bjørnli og via Skulmoveien (Skjøtskift-Svorkmo).

* Det er satt av 38,5 millioner kroner til prosjektet.

* Arbeidet innebærer bygging av ny Skjøtskift bru, samt utbedring av innerkurve sør for Klinghåmmårn. Den nye Skjøtskift bru skal ligge på tilnærmet samme plass som dagens bru.

* I tillegg skal det utføres masseutskifting og utbedring av eksisterende vei, samt forsterking av eksisterende mur mot Thamshavnbanen. Det vil også bli gjennomført grøftrensk og siktrydding på strekningen.

* Arbeidet innebærer at man skal grave seg ned 70 centimeter og bygge opp veien på nytt. Planen er at det skal jobbes på hele strekningen samtidig, slik at stengeperioden skal bli så kort som mulig.

* Hele prosjektet skal være ferdig innen 15. juni 2018.

* Totalt skal en strekning på 1,3 kilometer utbedres.