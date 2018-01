- Denne gangen gikk det greit

Nyheter

Skaun samfunnshus fikk 5. juledag tillatelse av politiet til å arrangere ungdomsfest igjen. Styret har flere ganger i fjor høst blitt nektet festarrangement i "huset" fordi det har vært mye bråk, slåssing og voldshendelser der oppe.

Politiet skjerpet kravene til arrangøren, blant annet ved at de måtte ha seks profesjonelle vakter i stedet for det normale som har vært to. I tillegg kommer det selvsagt krav om en rekke frivillige vakter. Og bilene ble dirigert lenger vekk fra inngangsdøra enn vanlig, for å unngå at det ble en egen "fest" utenfor festen.

Så hvordan gikk det i jula?

- Vi har ikke info om at det har vært ugreit der oppe denne gangen, og det er fint, sier Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

De eneste meldingene som kom fra festen, var at AMK-sentralen sendte en ambulanse til stedet like før midnatt, etter at en overstadig beruset 15-åring trengte bistand. Og omtrent på samme tid ble en 18-åring fratatt en våpenlignende gjenstand, før han ble bortvist fra stedet.

- Det var snakk om en kombinert ting av ei lommelykt og et elektrosjokkvåpen. Vedkommende hadde forlatt stedet da patruljen vår ankom, men de tok hånd om strømpistolen. Det blir opprettet sak på dette, sier Johansen.

Disse to hendelsene er ikke noe arrangøren kan klandres for. De tok hånd om situasjonene da de oppstod.

Det har ikke lyktes ST å komme i kontakt med styreleder i samfunnshuset, Torunn Jacobsen, for en kommentar etter 5.dagsfesten.