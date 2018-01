Sabotasje på kraftverk

Nyheter

Det ble før jul begått skadeverk på anlegget til Kvernstad Kraft AS i Snillfjord.

— Dette er sabotasje, sier eier og daglig leder Frank I. Hansen.

Det som er skjedd er at alle barduner på ei signalmast er skrudd løs. Dette førte til at masta knekte. Dette skjedde på morgenen 21. desember.

Hansen mener det er flere grunner til å kalle dette en planlagt handling.

— For det første må du gå nesten tre kilometer én vei for å nå fram til masta. I tillegg er skadeverket utført på en slik måte at masta knekte på et seinere tidspunkt, slik at det var god tid for gjerningspersonene til å komme seg langt vekk. Du må også ha riktig verktøy om du skal utføre en slik «jobb», sier han.

Hansen, som bor på Østlandet, er nå i Snillfjord og i gang med å reparere skaden, som blant annet har ført til tap av mye strømproduksjon.

— Vi snakker om en kostnad på totalt mellom 50 000 og 100 000 kroner, sier han.

Ønsker tips

Saken ble onsdag politianmeldt, samtidig som en politipatrulje var på befaring på stedet. Politiet har derfor ikke rukket å sette i gang etterforskning.

— Uansett er vi interessert i tips. Dersom noen har informasjon om denne saken, så ta kontakt med politiet på 02800, sier politioverbetjent Ole Johan Vassli ved Hemne og Snillfjord lensmannskontor.

