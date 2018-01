Tiltalt for mishandling av egne barn

Nyheter

En mann i 50-åra bosatt i STs nedslagsfelt, må møte i retten, tiltalt for mishandling av sine to døtre. Den yngste var to år, den andre fire, da mishandlingen startet.

Ifølge tiltalen, utferdiget av Statsadvokatene i Trøndelag, har mishandlingen pågått i ca. tre og et halvt år.

Snakkeforbud

Tiltalen beskriver at det er snakk om at mannen skal ha tatt tak i hånden til den eldste jenta og slått både håndflaten og fingertuppene på en bordkant, og han skal ha tatt tak i jentas hånd, løftet den og slått hånden inn i tennene hennes. Videre er det snakk om slag med flat hånd på rumpen, noen ganger utenpå klærne og andre ganger på bar hud. Jenta ble ilagt forbud mot å snakke mens hun spiste, og han har kommet med truende bemerkninger om at «elgen kom og tok henne» eller lignende hvis hun ikke hørte etter.

Mot den yngste jenta er det også snakk om slag med flat hånd på rumpen, klyping i kinnet, snakkeforbud under måltider og de samme truende bemerkningene som overfor søstera.

Seks års fengsel

Tiltalen omhandler bestemmelsen om mishandling av slektning i rett nedstigende linje. Fram til 2005 var strafferammen fire års fengsel. En påfølgende lovendring førte til at strafferammen nå er skjerpet til seks års fengsel.

