Frykter orkan i Midt-Norge

Et hissig lavtrykk kan i helgen føre til orkan med vindkast opp i 40 meter per sekund i Møre og Romsdal og Trøndelag. Meteorologisk institutt går derfor fredag ut med et varsel i såkalt Fase A, noe som innebærer at værsituasjonen kan bli farlig og er satt under økt observasjon, ifølge Yr.

– Hvis prognosen ikke endrer seg i løpet av det kommende døgnet, lukter det Fase B av dette. Da erklæres det som ekstremvær og vil få et eget navn, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Vinden vil ifølge prognosene først gå langs kysten av Møre og Romsdal som treffes med sørvestlig sterk storm søndag morgen, før den på formiddagen skifter retning og går rett på land i Trøndelag. Utover formiddagen vil uværet også treffe Helgelandskysten.

Sør-Trøndelag ligger an til å få den sterkeste vinden, og spesielt i området Fosen–Trondheimsfjorden mener meteorologene at vinden kan komme opp i orkans styrke, dog kortvarig.