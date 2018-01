Søker etter savnet 23-åring ved Roberget

Nyheter

Søket etter den savnede mannen på Kyrksæterøra, som har vært borte siden onsdag formiddag 20. desember, gjenopptas i dag (fredag).

- Vi har hjelp av Røde Kors og Sivilforsvaret. Til sammen blir vi drøyt 40 mann, sier Ole Johan Vassli, politiførstebetjent ved Hemne og Snillfjord lensmannskontor.

Les også: Har du sett denne mannen?

- Hvor foregår søket i dag?

- Utgangspunktet er Roøyan, på sørsida av sentrum. Vi vil let eopp mot Roberget, som er et utfartssted. Vi føler vel at dette er et område som ikke er godt nok dekket ennå.

- Har det kommet inn nye opplysninger som gjør at søket skjer her?

- Nei, det har det ikke. Men vi vet at den savnede en gang har vært på utflukt til Roberget, sier Vassli.

Mannen ble sist sett av hybelverten utenfor hybelen i Kyrksæterøra sentrum onsdag 20. desember i 10-tida.

Politiet oppfordrer samtidig folk i lokalmiljøet om å søke i egne uthus, båter, hager og så videre.