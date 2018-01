Nyheter

Søndag kveld kom nyheten om at Trond Giske har trukket seg fra nestledervervet i Arbeiderpartiet.

Ståle Vaag, tidligere ordfører i Hemne og nåværende nestleder i Sør-Trøndelag Ap, mener at Giske i realiteten ikke hadde noe annet valg, slik saken har utviklet seg.

- Trond, hans familie og varslerne har nå vært i en svært belastende situasjon i flere uker, og det eneste rette for alle parter var at han trakk seg som nestleder på permanent basis. Han gjør det ved å sette familien, varslerne og partiet i første rekke. Å greie å fokusere på politiske saker i den situasjonen som nå rådet, ville blitt en umulighet både for ham og partiet på sentralt, regionalt og lokalt plan, sier Vaag som håper og tror at Ap nå kan rette fokuset mot politikken igjen.

- Ønsker du Giske tilbake i politikken på et senere tidspunkt?

- Trond er en drivende god politiker, som jeg ikke ønsker å miste i den viktige samfunnsdebatten som pågår i Norge. Jeg håper han fortsatt har guts og vilje til å være med på å påvirke store samfunnsspørsmål i mange år enda. Han er en av vår tids dyktigste politikere, sier Vaag.

- Har du tillit til Hadia Tajik som nestleder etter den prosessen som har vært de siste ukene?

- Jeg vet for lite om det som har skjedd internt i sentralstyret og partiledelsen til at jeg kan uttale meg om det.