Kjørt i fylla, så fant politiet HB hjemme hos ham

Natt til søndag i 01-tida mottok politiet melding om mulig promillekjøring i Orkdal. En mann tidlig i 30-åra kom hjem etter en biltur, og folk rundt ham ante at han var påvirket av alkohol.

Politiet ankom stedet og tok ham med seg til lensmannskontoret. Her blåste han til over lovlig verdi, og blir dermed anmeldt for promillekjøring.

I tillegg var det også mistanke om at mannen var i besittelse av hjemmebrent (HB). Boligen hans ble ransaket, og her ble det funnet mindre mengder HB, noe han også blir anmeldt for.