Et høytrykk over Skandinavia vil preget været i Trøndelag de neste to ukene. Kort fortalt blir det null nedbør, litt sol og temperaturer under minus ti grader.

Kommende fredag og lørdag meldes det om strålende sol. Deretter skyer det over, og slik skal det bli fram mot neste helg. Mandag tirsdag og onsdag skal temperaturen ligge rundt null grader, men så kryper den ned på minus igjen.

Fra neste helg blir det stort sett kuldegrader hele døgnet.