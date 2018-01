Ranet bak skysstasjonen er fortsatt uløst

Nyheter

Politiet i Orkdal har fått inn et par tips etter at ei 18 år gammel jente ble ranet mellom Elkjøp og Orkanger skysstasjon søndag kveld 10. desember.

Jenta ble frastjålet 800 kroner, og hun skal ha blitt både slått, sparket og tatt kvelertak på. Det var fire gjerningsmenn, og samtlige snakket rein trønderdialekt. 18-åringen fikk ingen alvorlige skader.

- Saken er fortsatt under etterforskning. Vi undersøker inntentet materiale for å få oversikt over hvem som har oppholdt seg i og ved området på ranstidspunktet, sier Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Ingen har så langt status som mistenkt i saken.

Signalementet på de fire mennene, er at de kan være i alderen 20-30 år, og fra 1,70 til 1,90 meter høye. Tre av dem hadde mørke jakker, fjerdemann hadde T-skjorte.

De stakk angivelig av i retning Hovsbakkveien, og kan derfra ha flyktet til fots eller i bil både i retning Amfi og Rema 1000/Shell.

Politiet er fortsatt interessert i tips i saken.