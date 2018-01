Ungdomsklubb på tvers av kulturgrenser

Nyheter

Den da 15 år gamle jenta var, da reportasjen ble skrevet, elev ved Årlivoll skole, og ville starte en flerkulturell ungdomsklubb. Fokuseringa på gjengmiljø i de store byene, viste at ungdommens problem med integrering skapte en ond sirkel. Slik var det da, og slik er det fortsatt nå, 17 år senere.

Elizaveth Hatzimarkos er født og oppvokst i Orkdal, og bodde i 2001 på Øyum. Hun er døpt både i Norge og i Hellas, og konfirmert i Den norske kirke, samtidig som hun har gresk-ortodoks ballast med seg gjennom faren og familien i Hellas. Hun ønsket å være brubygger mellom ungdom med forskjellig kulturell bakgrunn i orkdalsregionen, og oppfordret unge til å ta kontakt.

Målet var en flerkulturell ungdomsklubb, og Elizaveth hadde allerede fått klarsignal om at klubben fikk bruke lokalene i kjelleren i Askeladden barnehage.

Mangel på kunnskap

– Tanken om å starte en slik klubb har jeg hatt lenge. Og den utviklinga vi ser i storbyene, kan like godt skje her i Orkdal. Spesielt når det gjelder barn og unge er det viktig at man møtes og utveksler forskjeller, både i kultur og religiøse motsetninger, fortalte Hatzimarkos til ST, før hun fortsatte:

Fremmedfrykt og rasisme er ofte et resultat av manglende kunnskap.