Sent fredag kveld ble en mannlig gjest så sint på ei vakt på et utested at politiet ble kontkatet.

Politiets operasjonsleder forteller at de fikk melding klokka 23.07 om at en mann hadde gått løs på ei vakt. Det ble sendt en patrulje til stedet. Men da politiet kom fram, hadde mannen forlatt stedet.

Forholdet vil ikke bli anmeldt.